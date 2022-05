PSG : Rabiot improbable sauveur de Paris au mercato ?

Dans : PSG.

Adrien Rabiot n'a plus qu'une seule année de contrat avec la Juventus Turin. L'international français se dirige vers la sortie cet été lors du mercato.

La Juve n'a pas réalisé la saison souhaitée. En Serie A, la Vieille Dame a vite été décrochée par les deux équipes de Milan dans la course au titre. En Ligue des champions, la campagne européenne a tourné court après une élimination surprenante face à Villarreal dès les huitièmes de finale de la compétition. Logiquement, l'inquiétude monte du côté des supporters, qui demandent du changement cet été lors de l'intersaison. Pas mal de joueurs pourraient aller voir ailleurs. Si l'on en croit les informations de TuttoMercato, Adrien Rabiot est concerné. L'international français sera très certainement amené à faire un choix de carrière à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

Adrien Rabiot, retour à la case départ ?

Cette saison sous les couleurs de la Juve, Adrien Rabiot a disputé 45 matchs pour 2 passes décisives distribuées. Son impact dans le jeu se fait de moins en moins important. Du côté des dirigeants italiens, on réfléchit à la possibilité de se séparer de l'ancien joueur du PSG, en fin de contrat en 2023 et qui touche l'un des plus gros salaires de la Juve avec 7 millions d'euros nets d'impôts par saison. Le média italien rajoute que pour le moment, Rabiot a les faveurs de Massimiliano Allegri mais que tout pourrait changer en cas d'opportunités sur le marché. Si départ il y a, le joueur de 27 ans ne manquera pas de propositions. S'il est apprécié en Premier League, notamment du côté de Chelsea et de Newcastle, son nom est également associé à celui du PSG, un club avec lequel il a joué 227 matchs de 2012 à 2019. Difficile néanmoins d'imaginer un retour d'Adrien Rabiot dans la capitale française, surtout au vu des conditions de son départ, lui qui n'avait pas souhaité prolonger son contrat et donc permettre au PSG de pouvoir toucher de l'argent sur son transfert. A Paris ou pas, l'été promet en tout cas d'être mouvementé pour Adrien Rabiot.