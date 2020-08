PSG : Thiago Silva signe à Chelsea, le meilleur club au monde

Dans : PSG.

Après huit ans de présence au coeur de la défense parisienne, Thiago Silva a été lâché par le PSG, qui n’a pas souhaité prolonger son contrat, et l’a laissé filer cet été.

Le Brésilien a joué le jeu jusqu’au bout en défendant les couleurs du club en Ligue des Champions, avec de belles performances à la clé. Cela lui a plutôt réussi puisque plusieurs clubs se sont intéressés à lui, et le choix s’est assez logiquement porté sur Chelsea, qui a effectué un recrutement très ambitieux, est qualifié en Ligue des Champions, et possède de gros problèmes en défense centrale. Un déménagement qui a forcément provoqué des remous au sein de la famille de Thiago Silva, et notamment sa très présente épouse Isabelle, qui n’a pas tardé à prendre le pli du marché des transferts. Après un bel hommage au PSG et à Paris, la femme de Thiago Silva a clamé son amour pour son nouveau club. Sans transition.

« Maintenant que mon cœur (NDLR : Thiago) travaille pour Chelsea, ça devient le meilleur club du monde. On va gagner la Ligue des champions l’an prochain », a livré, dans les colonnes du Parisien, Isabelle Silva. Des propos qui ont fait réagir dans la famille, puisque si son mari se donnera bien évidemment à fond pour Chelsea, les enfants du couple ont clamé leur préférence pour le Paris SG, qu’ils ont supporté toutes ces dernières années, et qu’ils n’ont pas envie de lâcher aussi rapidement. Cela peut se comprendre, et nul que des retrouvailles entre les deux clubs en C1 seraient chargées d’émotions à tous les niveaux.