PSG : Stop à Paris, l'Italie douche Leonardo

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Interrogé par Le Parisien lundi soir, Leonardo n’a pas officiellement confirmé la volonté du Paris Saint-Germain de recruter un gardien de but. Car comme indiqué par le directeur sportif francilien, le club de la capitale peut compter sur le retour de prêt de Kevin Trapp, lequel pourrait être mis en concurrence avec Alphonse Areola. Mais officieusement, Leonardo semble bel et bien rechercher un gardien, et a notamment jeté son dévolu sur le prometteur Gianluigi Donnarumma.

Le problème pour Paris, c’est que le Milan AC ne semble pas vraiment enclin à vendre son international italien malgré quelques difficultés financières. « Nous avons beaucoup parlé de l’importance de Donnarumma pour l’équipe et pour le football en général. L’idée est d’avoir Gigio avec nous aussi longtemps que possible » a confié en conférence de presse Paolo Maldini, le directeur technique du club lombard, avant de conclure. « C’est la première chose qui nous vient à l’esprit. C’est notre position actuelle ». Autant dire que Leonardo va devoir sortir les rames s’il souhaite s’attacher les services de Donnarumma, alors qu’un échange avec Areola avait été, un temps, évoqué.