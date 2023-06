Aucune évolution, Sergio Rico reste dans un état grave

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un peu plus de deux semaines après son grave accident, Sergio Rico est toujours hospitalisé dans un état grave à Séville.

Tombé de cheval, et frappé à la tête par des coups de sabot, il y a 15 jours, alors qu'il participait à un pèlerinage, le gardien de but remplaçant du Paris Saint-Germain ne voit pas sa situation s'améliorer malgré les jours qui passent. « Sergio Rico reste stable malgré la gravité de ses blessures, à l’unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocío de Séville. Il continue sous les effets de la sédation, avec une surveillance et un suivi étroits, étant assisté par l’équipe de médecine intensive, en consensus avec d’autres spécialistes de manière multidisciplinaire », a indiqué, ce lundi, l'établissement hospitalier où le portier espagnol avait été héliporté de toute urgence après son grave accident. Un accident intervenu au lendemain de la victoire du PSG à Strasbourg.