PSG : Son avenir ? Mbappé prend la parole

Plutôt discret dans les médias, Kylian Mbappé sait que fois qu’un micro lui est tendu, il sera interrogé sur sa situation contractuelle au Paris Saint-Germain.

Cela n’a pas manqué au micro de RTL dans la foulée de la rencontre entre la Bosnie et la France. L’attaquant du PSG a dans un premier temps été questionné sur les critiques qui pouvaient lui tomber dessus à chaque fois qu’il ne réussissait pas totalement son match. Après trois rencontres timides avec les Bleus, forcément cela pèse un petit peu dans l’esprit du champion du monde, qui avoue qu’il ne peut pas y faire grand chose.

« Bien-sûr que ça fatigue, surtout quand, quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, bien-sûr qu’un bout d'un moment, ça fatigue. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc bien-sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que j'allais être dans ce contexte-là. Mais on verra, on verra par la suite », a lancé Kylian Mbappé, tendant la perche à une question sur son avenir, et sa volonté de prolonger ou non au PSG, à l’heure où le Real Madrid rêve de pouvoir le faire venir dès l’été prochain. Pour le moment, l’ancien monégasque n’a pris aucune décision, et il a bien l’intention de le faire savoir. Impossible donc d’avoir le moindre indice.

« Si j'avais avancé, je serais venu déjà en parler. Bien-sûr que quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien », a fait savoir un Kylian Mbappé qui sait que le PSG fait le forcing pour le voir prolonger, mais entend bien faire son choix posément à la fin de la saison, même si cela va mettre tout le monde sur les nerfs. En attendant, le Parisien a une revanche à préparer face au Bayern Munich, et c’est sa priorité tout comme celle du PSG.