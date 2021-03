EdF : Un penalty raté, Mbappé se fait détruire

Dans : Equipe de France.

Sur le banc au Kazakhstan, Kylian Mbappé est rapidement entré en jeu en seconde période en raison du pépin physique dont Anthony Martial a été victime.

Touché au genou, l’attaquant de Manchester United a cédé sa place à Kylian Mbappé peu avant l’heure de jeu. En l’espace de trente minutes, le buteur du PSG a eu l’occasion de se mettre en évidence à plusieurs reprises. Il a notamment obtenu un penalty… avant de le manquer. Une scène qui a enflammé Twitter et notamment les consultants de RMC, Kevin Diaz et Daniel Riolo. Tandis que le premier s’est indigné du mauvais choix de Kylian Mbappé sur l’action ayant emmené la faute du Kazakhstan, le polémiste de l’After Foot a purement et simplement critiqué la réalisation technique du penalty de Kylian Mbappé.

« Rater un pénalty, pas de problème ! Par contre ne pas donner le ballon sur la gauche juste avant la faute... ça c’est dommage » a publié Kevin Diaz, dont le tweet a provoqué la réaction immédiate de Daniel Riolo, bien plus critique à l’égard de Kylian Mbappé. « Kevin, et rater un peno certes mais le tirer aussi mal. Techniquement tellement mal tiré ! La position du corps, la course... c’était comme un sms au gardien : je vais la mettre la ... il a parfois des gestes techniques qui me laissent perplexe ». Titulaire et extrêmement décevant contre l’Ukraine il y a trois jours au Stade de France, Kylian Mbappé ne vit pas une trêve internationale très bénéfique pour le moment. Reste maintenant à voir si l’attaquant du Paris SG aura l’occasion de se rattraper en Bosnie mercredi soir (20h45). Après la victoire au Kazakhstan, Didier Deschamps a confirmé qu’il allait de nouveau effectuer plusieurs changements dans son onze de départ. L’occasion pour Kylian Mbappé de briller et de faire oublier ses deux premiers matchs ratés ?