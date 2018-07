PSG : Buffon parle de la saison ratée de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le cas de Neymar au sein du Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon s'est bien entendu montré optimiste.

Dans quel état le club de la capitale française va récupérer Neymar après sa Coupe du Monde 2018 plus ou moins ratée ? Personne ne le sait vraiment, mais un an après son transfert record de 222 millions d'euros en provenance du Barça, la star brésilienne sera attendue au tournant la saison prochaine sous les ordres de Thomas Tuchel. Sauf que selon Gianluigi Buffon, l'attaquant de 26 ans va bien revenir au top de sa forme après ses vacances estivales.

« Neymar ? Cela peut arriver à tout le monde d’avoir une saison difficile. Mais si on arrive à se relever, cela peut nous faire progresser. Je crois qu’un champion comme Neymar peut revenir à Paris avec une envie nouvelle après cette Coupe du Monde », a expliqué, en conférence de presse, le nouveau gardien du PSG, persuadé que le grand Neymar sera de retour, et va ainsi faire oublier cette saison en demi-teinte, sa blessure et sa Coupe du monde où ses roulades ont beaucoup agacé.