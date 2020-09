PSG : Skriniar c’est du sérieux, un agent s’active

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le Paris Saint-Germain explore en Italie afin de trouver son bonheur.

Ces dernières heures, c’est le nom d’un taulier de l’Inter Milan qui revient avec insistance du côté du PSG en la personne de Milan Skriniar. Auteur d’une saison très solide sous les ordres d’Antonio Conte, le défenseur Nerazzurri intéresse Leonardo au plus haut point. Recruté pour 34 ME il y a trois ans par l’Inter Milan, le solide défenseur ne sera pas retenu de force au prochain mercato. Néanmoins, les dirigeants milanais attendent environ 50 ME pour le laisser filer. Une somme rondelette que le Paris Saint-Germain aura du mal à sortir, même si des intermédiaires travaillent pour que le deal aboutisse, selon les informations obtenues par Sky Sports.

« Leonardo n’a présenté aucune offre officielle, mais il commence à sonder le terrain grâce au travail d’un intermédiaire » explique le média, qui précise par ailleurs qu’une offre officielle du Paris Saint-Germain pourrait être transmise à l’Inter Milan dans les jours à venir. Le but de la manœuvre est évidemment de faire de Milan Skriniar le successeur de Thiago Silva, lequel a refusé de prolonger son contrat en faveur du PSG après une ultime approche de Leonardo la semaine dernière, selon l’agent du Brésilien, interrogé par L’Equipe. Peu considéré durant l’été, l’international auriverde a fait le choix de s’engager en faveur de Chelsea. Un départ qui s’ajoute, pour le PSG, à celui de Tanguy Kouassi. Et qui force donc les dirigeants franciliens à recruter un troisième joueur de très haut niveau en défense centrale, capable de concurrencer Marquinhos et Presnel Kimpembe.