PSG : Le deal pour Skriniar, la tendance dévoilée

Avec les départs de Tanguy Kouassi et Thiago Silva, le PSG a décidé de faire confiance à Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Un pari qui récompense deux joueurs désormais incontournables, mais qui laisse tout de même un gros vide derrière. Abdou Diallo ne convainc pas totalement le staff, et ses problèmes physiques récurrents n’aident pas à le mettre en avant. Le PSG ne peut pas entrer dans une nouvelle campagne européenne cette saison sans un recrutement de taille en défense centrale. Et encore une fois, Leonardo regarde ce qu’il se passe du côté de l’Italie. Le directeur sportif parisien rêve de faire signer Milan Skriniar, solidement installé au sein de l’Inter Milan. Le club lombard n’y serait pas opposé, mais selon Tuttosport, il a proposé un deal au PSG qui risque d’avoir du mal à passer.

En effet, pour laisser filer son international slovaque, l’Inter accepterait la somme de 20 ME, avec Leandro Paredes en plus. L’Argentin vient tout juste de s’imposer au milieu de terrain, même si son rendement ne fait pas encore l’unanimité. Il avait toutefois été acheté à plus de 45 ME au Zénith Saint-Pétersbourg dans un transfert mystère effectuée par Antero Henrique en janvier 2019. Depuis, sa valeur a baissée, ou est revenue à son prix normal, et elle aurait le mérite de faire baisser le prix de Skriniar, évalue lui autour de 46 ME. Reste à savoir ce qu’en pense la direction parisienne. Selon les dernières tendances récupérées par la presse italienne, Leonardo préférerait pour le moment éviter de dépeupler trop grandement son milieu de terrain, et ne souhaiterait donc pas inclure Paredes dans la transaction. Ni lâcher 50 ME pour Milan Skriniar, malgré son goût pour le défenseur de l'Inter.