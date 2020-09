PSG : Signature imminente, double surprise pour Areola

Dans : PSG.

Non retenu par ses dirigeants, Alphonse Areola va bien quitter le Paris Saint-Germain. Son départ devrait être acté assez rapidement, mais sa destination et l’opération choisie risquent de surprendre.

De retour d’un prêt au Real Madrid, Alphonse Areola est sur la même longueur d’onde que le Paris Saint-Germain. Le gardien de 27 ans refuse de rester dans l’ombre du titulaire Keylor Navas. Et de toute façon, le club de la capitale ne souhaite pas le conserver. La direction francilienne veut même conclure un transfert définitif pour ne plus entendre parler de son indésirable. Pas de problème là non plus étant donné que l’international tricolore aimerait s’installer sur la durée et éviter d’enchaîner un nouveau prêt. C’est pourquoi la perspective de rejoindre le Stade Rennais semblait intéressante. Tout comme celle de signer chez les Gunners d’Arsenal, deux formations a priori à la hauteur de ses ambitions.

Mais à en croire plusieurs sources telles que RMC et Sky Sports, Areola a plutôt choisi l’option la plus étonnante. En effet, le titi parisien s’apprête à s’engager avec Fulham… dans le cadre d’un prêt. On ignore encore si l’opération sera assortie d’une option d’achat. En tout cas, les discussions seraient très avancées, à tel point que le gardien aurait déjà passé une partie de sa visite médicale pour le promu en Premier League. Pour rappel, le dernier rempart s’est offert une maison dans la capitale anglaise, ce qui a sûrement influencé cette décision inattendue.