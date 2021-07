PSG : Donnarumma à Paris, Bouhafsi répond aux critiques

Dans : PSG.

Gianluigi Donnarumma va mettre en pause la célébration du titre de champion d'Euro qu'il a gagné avec l'Italie, car c'est mercredi que le gardien de but va débarquer à Paris pour signer son contrat avec le PSG.

En finalisant l’accord avec Mino Raiola avant le début de l’Euro, Leonardo a eu le nez creux concernant la venue de Gianluigi Donnarumma, libre depuis la fin de son contrat avec l’AC Milan. En l’espace d’un mois, le jeune portier de la Squadra Azzurra est devenu une référence mondiale à son poste, en même temps qu’une idole absolue en Italie. Ses performances ont clairement permis à la sélection de Mancini de décrocher la victoire, mais c’est maintenant le Paris Saint-Germain qui va profiter du talent de celui qui est surnommé Gigio. Ayant donné rendez-vous au PSG une fois que l’Euro sera terminé, Donnarumma tient ses promesses puisque c’est ce mercredi qu’il va arriver à Paris pour finaliser son contrat annonce Mohamed Bouhafsi, lequel est sidéré que l'on puisse critiquer Paris sur ce thème.

Le journaliste de RMC livre les détails de cette opération et la justifie. « Donnarumma arrive mercredi à Paris pour signer les deniers documents officialisant son arrivée au PSG. Il rencontrera aussi le staff de Pochettino et ses coéquipiers. Il restera à Paris une journée avant de profiter de quelques jours de repos après son sacre à l'Euro 2020, précise Mohamed Bouhafsi, qui répond aussi à ceux qui jugent que le Paris Saint-Germain a fait n’importe quoi en recrutant Gianluigi Donnarumma alors que Keylor Navas est déjà sous contrat. Ce serait être de mauvaise foi de ne pas reconnaître que l’arrivée libre de Donnarumma, courtisé par d’autres grands clubs, est un super coup pour le PSG ! Un gardien de 22 ans qui est déjà valorisé à 60M€ sur un marché où les gardiens sont très chers ! Navas va avoir 35 ans. Il a eu une offre de la Juventus Turin et un intérêt concret du Barça. Tu prépares l’avenir avec lui avec un Navas qui est exceptionnel certes mais qui va avoir 35 ans et qui a de plus en plus de pépins physiques ! Une mauvaise gestion ? Sauf si Donnarumma ne reste pas au PSG cette année ! Y a 2 mois, on n’a jamais dit que le PSG préparait l’avenir avec Navas enfin j’ai pas lu ça. Navas et les autres gardiens de ce calibre gagnent quasiment la même chose. Et il ne sera pas payé 12ME net. »