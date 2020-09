PSG : Un prêt d'Areola ? Fulham déçoit le Paris SG

Dans : PSG.

De retour d’un prêt d’une saison au Real Madrid, Alphonse Areola ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le PSG a officialisé la signature définitive de Sergio Rico, ce qui signifie que l’international tricolore est prié de trouver un point de chute au plus vite. Attaqué par Chelsea dans le dossier Edouard Mendy, le Stade Rennais a sondé l’entourage d’Alphonse Areola. Le club breton présente plusieurs avantages, à un an de l’Euro 2021, comme celui d’assurer une place de titulaire au gardien formé au Paris SG dans un club directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions et qui joue les premiers rôles en Ligue 1. Néanmoins, une autre piste pourrait bien charmer Alphonse Areola et son épouse, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe.

Le quotidien dévoile que Fulham s’est récemment manifesté. Tout fraîchement promus en Premier League, les Cottagers présentent un avantage non négligeable auprès de la famille du Parisien : la localité du club. En effet, le gardien de l’Equipe de France et sa femme adorent Londres, à tel point qu’ils ont acheté cet été une maison dans la capitale anglaise. La perspective d’être un titulaire indiscutable au sein d’un club de Premier League résidant à Londres attire bien évidemment le joueur. De son côté, Fulham compte tenter sa chance sous la forme de prêt dévoile Sky Sports, ce qui ne risque pas de plaire au Paris Saint-Germain, et pourrait ensuite provoquer une attaque plus frontale avec un transfert. Reste maintenant à voir si le Stade Rennais parviendra à trouver de nouveaux arguments afin de faire pencher la balance, et notamment l'exposition européenne de la Ligue des Champions en vue de l'Euro 2021 avec les Bleus.