PSG : Sergio Ramos est là, Marquinhos échaudé ?

Dans : PSG.

Contre toute attente, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services de Sergio Ramos au mercato.

Le PSG a profité du désaccord entre le Real Madrid et Sergio Ramos sur la durée de sa prolongation pour rafler la mise et s’offrir le charismatique capitaine de l’Espagne. Un joli coup de la part du Paris SG, à condition toutefois que Sergio Ramos retrouve une condition physique digne de ce nom et soit enfin épargné par les blessures, ce qui n’est pas le cas pour le moment puisqu’il a manqué le Trophée des Champions contre Lille et le déplacement à Troyes lors de la première journée de Ligue 1. Surtout, son arrivée pourrait chambouler un effectif où la défense centrale n’était pas vraiment le problème. Selon les informations de Todo Fichajes, Presnel Kimpembe et Marquinhos se posent des questions quant à leur avenir après la signature de Sergio Ramos.

Marquinhos et Kimpembe se posent des questions

Il y a quelques jours, L’Equipe confiait que Presnel Kimpembe avait été échaudé par la signature de Sergio Ramos, sans pour autant affirmer que le champion du monde 2018 voulait quitter le PSG. La donne est en revanche nouvelle en ce qui concerne Marquinhos, qui ne semble pas réellement menacé par Sergio Ramos au vu de son importante à Paris. Mais selon le média espagnol, le capitaine du PSG a toutefois quelques doutes, d’autant plus qu’il ne lui a pas échappé dans la presse que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo suivaient encore la situation de Kalidou Koulibaly, pour qui un départ de Naples est envisageable. Mauricio Pochettino, qui va devoir gérer des égos surdimensionnés en attaque avec la probable signature de Lionel Messi, va également avoir la tâche rude en ce qui concerne sa défense avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos en plus des indésirables tels que Layvin Kurzawa ou encore Thilo Kehrer…