Ces trois pépites du PSG valent déjà 280 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce mercredi 6 novembre, l'Observatoire du football CIES a dévoilé le classement des joueurs U21 les plus chers au monde. Parmi eux, deux joueurs du Paris Saint-Germain font partie du top 5.

C'est un nouveau pas en avant pour le Paris Saint-Germain. Alors que le club se réjouit régulièrement de ses progrès sur la scène internationale, voilà qu'il va pouvoir se satisfaire de classement élaboré par l'Observatoire du football CIES. La lettre hebdomadaire n°479 dresse la liste des 100 joueurs âgés de moins de 21 ans les plus chers au monde. Si Lamine Yamal culmine plus que largement en tête du classement, on peut néanmoins retrouver deux joueurs du PSG dans le top 5, dont un sur le podium.

La jeunesse dorée du PSG

Lamine Yamal est indétrônable, c'est une évidence. L'ailier du FC Barcelone réalise des prouesses pour son jeune âge qui le font passer pour le nouveau Lionel Messi. Évalué à 181 millions d'euros, il est loin devant Alejandro Garnacho, l'attaquant de Manchester United (115 millions d'euros). Comme évoqué plus haut, c'est bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain qui complètement le podium des joueurs U21 les plus chers au monde. En effet, Warren Zaïre-Emery, âgé de seulement 18 ans, possède une valeur marchande estimée à 110 millions d'euros. C'est plus qu'à noter, dans un monde où le Paris Saint-Germain a du mal à utiliser les joueurs de son centre de formation.

Si Savio Moreira, joueur de Manchester City, occupe la quatrième place (101 millions d'euros), on retrouve le jeune João Neves à la cinquième position. Le milieu de terrain portugais, arrivé l'été dernier pour la modique somme de 60 millions d'euros, en vaudrait aujourd'hui 100ME, selon l'Observatoire du football CIES. D'autres joueurs du PSG font partie de ce classement puisque Lucas Beraldo est le défenseur central U21 le plus cher (70 millions d'euros). Une anecdote pour certains mais un travail important pour d'autres.