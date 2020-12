PSG : Sergio Ramos à Paris, Zidane casse l'ambiance

Dans : PSG.

Ce n’était pas, lors des récents titres européens du Real Madrid, le premier nom cité par les fans, mais plus le temps passe, et plus Sergio Ramos devient totalement indispensable au club merengue.

A 34 ans, le défenseur central ne voit pas les années avoir de prise sur lui, et ses rares absences débouchent en général sur un résultat négatif pour son équipe. Conscient de son importance, le champion du monde 2010 entend bien négocier un dernier énorme contrat avec son club de coeur. Le Real Madrid freine quelque peu, ce qui ne fait qu’entretenir des rumeurs, notamment au sujet de l’intérêt du PSG. Le Paris SG rêve en effet d’aller chercher le genre de défenseur qui vous fait changer de dimension, et vous donne l’expérience pour remporter la Ligue des Champions. L’intérêt serait mutuel, mais Zinedine Zidane ne l’entend pas de cette oreille.

« Je pense que Sergio Ramos sera avec nous pour encore de longues années », a ainsi lancé le technicien français dans les colonnes de Goal. Un message qui en dit long à la fois sur la confiance en une issue positive pour les Merengue, mais aussi sur l’importance toute relative qu’il faut attacher aux appels du pied vers l’étranger. Car Sergio Ramos est un spécialiste du genre, et il avait, avant sa dernière prolongation, annoncé qu’il était prêt à signer un énorme deal en Chine, afin de faire monter les enchères. Personne n’a pu savoir s’il était réellement prêt à signer en Chine, ou s’il est désireux à l’heure actuelle de rejoindre le PSG. Pour Zidane, c’est en tout cas un « no » franc et massif.