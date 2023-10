Le Qatar c'est fini, une menace en moins pour Mbappé

Dans : PSG.

Systématiquement envoyé au Real Madrid, Kylian Mbappé a également été associé à Manchester United en cas de rachat des Red Devils par le Qatar dans les mois à venir. Mais la menace s’éloigne pour le PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Envoyé dans le loft du PSG cet été car il refusait de prolonger, l’ancien Monégasque a réintégré le groupe après avoir renoncé à de grosses primes financières de fidélité. Kylian Mbappé n’a toutefois pas donné son feu vert à sa direction pour prolonger à Paris, ce qui semble signifier que son avenir va s’écrire loin de la capitale française cet été. La situation est très surveillée à Madrid, où le Real attend le bon moment pour dégainer une offre de contrat à Kylian Mbappé afin de le recruter librement pour zéro euro.

Manchester United hors course pour Kylian Mbappé

Mais ces derniers mois, le club de la Casa Blanca n’a pas été le seul à être associé à « KM7 ». En Angleterre, le nom de l’international tricolore a été associé à Arsenal, à Liverpool ou encore à Manchester United. Les Red Devils avaient même de sérieuses chances de rafler la mise en cas de rachat du club par le Qatar. D’après les informations publiées par Sky Sports, Kylian Mbappé était la priorité de QSI en cas de rachat de Manchester United au même titre que deux autres internationaux français : Eduardo Camavinga et Kingsley Coman.

Mais toujours selon le média britannique, le rachat de Manchester United par le Qatar n’est plus à l’ordre du jour. Les supporters du PSG peuvent ainsi souffler : un prétendant est désormais hors course pour signer l’ancien joueur de Bondy. L’été prochain, la concurrence sera toutefois ardue pour le Paris SG dans le dossier Kylian Mbappé, qui reste suivi et courtisé par de nombreux clubs à commencer par le Real Madrid et Liverpool.