PSG : 60ME sur 3 ans, Sergio Ramos s'approche de Paris

Dans : PSG.

En fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain. La presse espagnole affirme que le PSG a fait une offre géante au défenseur espagnol.

Sergio Ramos a connu un week-end assez spécial puisque le défenseur espagnol a fêté samedi sa 177e sélection contre la Suisse, devenant le joueur le plus capé en Europe, devant Gianluigi Buffon. Et pour se souvenir encore plus de cette rencontre, le joueur du Real Madrid a manqué deux penalties. Mais ce n’est pas cela qui préoccupe les supporters des Merengue, puisque la situation contractuelle de l’emblématique défenseur commence à sérieusement inquiéter. Sergio Ramos sera en effet en fin de contrat à la fin de l’actuelle saison et pour l’instant rien ne dit qu’il prolongera. Même si Zinedine Zidane compte sur l’Espagnol, l’offre transmise par Florentino Perez, à savoir 1 an plus une option pour une saison de plus n’est pas au goût de Sergio Ramos, lequel estime qu’on le traite comme un joueur lambda.

Face à cette situation compliquée, AS annonce ce lundi que le Paris Saint-Germain affûte ses arguments. Pour convaincre Sergio Ramos de signer au PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi seraient prêts à faire un énorme effort financier afin de faire signer le défenseur capable de verrouiller ce secteur de jeu. Le média indique que le club de la capitale est en mesure d’offrir trois ans de contrat et un salaire de 20ME par an à Sergio Ramos, soit nettement plus que ce qu’il gagne actuellement au Real Madrid. Thomas Roncero, journaliste pour AS, précise que pour l’instant, le Paris Saint-Germain n’a pas avancé officiellement ses pions dans ce dossier afin de ne pas se mettre le club espagnol à dos, mais dès le 1er janvier 2021, la bataille pourrait commencer. De quoi donner un peu de piment au mercato d'hiver.