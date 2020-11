PSG : Ruiz-Atil bientôt libre, Leonardo s'affole !

Dans : PSG.

Du haut de ses 18 ans, Kays Ruiz-Atil grappille progressivement de plus en plus de temps de jeu sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

Samedi soir, le jeune milieu offensif du PSG a joué 45 minutes sur la pelouse de Nantes lors du large succès des hommes de Thomas Tuchel (0-3). Malgré son petit gabarit, Ruiz-Atil s'avère être un joueur utile pour le Paris Saint-Germain en cette période très dense durant laquelle les matchs s'enchaînent à une vitesse folle. Mais l'éclosion progressive du joueur au plus haut niveau soulève une question capitale pour les dirigeants du PSG, celle de sa prolongation de contrat. Car cela est passé inaperçu jusque là, mais Kays Ruiz-Atil sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Et cela commence sérieusement à inquiéter en interne, comme le rapporte Le Parisien.

Le média indique d'ailleurs dans son édition du jour que Leonardo a pris le dossier en main et que des négociations sont actuellement en cours sur la base d'une prolongation de quatre années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024. « En coulisses, les discussions pour une prolongation ont repris. Kays Ruiz-Atil s'est attaché les services d'Alain Migliaccio comme agent (le même que Zidane). Des échos issus de l'entourage du joueur assurent que celui-ci fait du PSG sa priorité et que la situation sportive est propice à un nouveau deal » explique le journal francilien, qui rappelle toutefois que le Paris Saint-Germain avait également un discours similaire de la part de Tanguy Kouassi et d'Adil Aouchiche... avant que ceux-ci ne signent finalement leurs premiers contrats professionnels au Bayern Munich et à Saint-Etienne. La situation est tout de même différente pour Ruiz-Atil, lequel est déjà professionnel et peut donc signer un contrat de plus de trois ans en faveur du PSG. Reste à voir si financièrement, un accord satisfaisant toutes les parties sera trouvé.