PSG : Les images font polémique, Kays Ruiz se défend

Quand tout va bien ou presque, le Paris Saint-Germain a souvent le don de se mettre des bâtons dans les roues. Et c’est une nouvelle fois le cas avec la polémique autour de Kays Ruiz, qui vient s'ajouter à celle de Presnel Kimpembe…

Même si le club de la capitale française a du mal à convaincre tous ses suiveurs en ce début de saison, le PSG enchaîne les victoires, et notamment en Ligue 1 avec une place de leader après neuf journées. Malgré tout, dans les coulisses, Paris n’est toujours pas serein... Après la victoire sur la pelouse de Nantes samedi (3-0), Kays Ruiz s’est effectivement affiché en froid avec Leonardo. Sur une vidéo publiée par le PSG sur les réseaux sociaux dans l'après-match du côté de La Beaujoire, on voit le jeune attaquant s’embrouiller avec le directeur sportif parisien qui lui demandait de discuter en lui disant : « On a déjà parlé ! ». Une scène qui n’a pas plu à tout le monde, même si personne ne sait vraiment quel est le sujet de la discorde.

Mais face aux critiques des réseaux sociaux, le joueur de 18 ans a décidé de communiquer pour éteindre l’incendie et démentir tout manque de respect envers son club formateur. « J’ai toujours respecté le club, l’institution et ses valeurs ! Ici c’est Paris ! #Titi », a lancé Kays Ruiz sur Instagram. Une polémique qui n’était pas la seule du week-end du côté de Paris, vu que Presnel Kimpembe avait déjà dû répondre de ses actes samedi. Ces deux affaires sont désormais refermées, mais elles montrent toutefois que le club parisien ne peut jamais dormir sur ses deux oreilles, surtout en cette période de crise...