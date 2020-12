PSG : Rien en vue, le clan Di Maria s'excite

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin prochain du côté du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria explore de nouvelles pistes à l’étranger, et notamment en Italie.

Angel Di Maria l’a déjà dit haut et fort : il veut prolonger son contrat à Paris pour y finir sa carrière européenne, avant de retourner dans son club formateur à Rosario. Si Leonardo connaît cette volonté depuis plusieurs mois maintenant, le directeur sportif du club de la capitale n’a pas encore fait une bonne proposition à l'international argentin. Même si Thomas Tuchel compte sur lui cette saison, le joueur de 32 ans semble un peu sur le déclin ces derniers temps. Resté sur le banc des remplaçants face à Manchester United en Ligue des Champions cette semaine, l'ancien milieu du Real Madrid commence à douter de son avenir au PSG. Et selon CalcioMercato, ses agents auraient activé plusieurs pistes à l’étranger, au cas où le Fideo ne soit pas conservé par le PSG.

Ce qui reste possible, sachant que Paris aura besoin de diminuer sa masse salariale s’il veut boucler le dossier Messi en 2021. Par conséquent, Di Maria a été proposé à plusieurs clubs, et surtout en Italie, où l'Inter et la Juventus sont à l’affût. Si le club de Turin est très intéressé par le profil de Di Maria, le côté financier de l'opération freine un peu tout le monde. Sachant que l’Argentin touche actuellement un salaire annuel de 13,2 millions d'euros bruts, l’obstacle pourrait être solide, surtout que les gros bras européens rechignent de plus en plus à donner des aussi grosses sommes à des joueurs trentenaires. Au final, et malgré toutes ces rumeurs, le PSG garde la main dans ce dossier Di Maria. Jusqu’en janvier du moins, car après, l’attaquant sera libre de signer dans n’importe quel club européen...