PSG : Bon débarras, Di Maria peut partir libre au mercato

En fin de contrat à l’issue de la saison, Angel Di Maria n’a toujours pas prolongé en faveur du Paris Saint-Germain.

Les négociations ont été ouvertes depuis plusieurs semaines mais pour l’heure, elles n’ont visiblement pas abouti à un accord. Frustré par les choix de Thomas Tuchel, qui le sacrifie trop souvent en premier par rapport à Neymar et à Kylian Mbappé à ses yeux, l’Argentin peut-il remettre en cause son envie de prolonger dans la capitale française ? C’est une possibilité. Mais ce scénario ne serait pas catastrophique selon Jérôme Alonzo, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe qu’un départ d’Angel Di Maria, même pour zéro euro, ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour le Paris SG. Une prise de position qui risque d’en faire bondir plus d’un…

« Je pense que Di Maria a fait un bon cycle au PSG et que s’il s’en va en juin prochain ce ne sera pas dramatique. Cela libérera de la masse salariale pour un autre joueur. Et puis, il a fait son boulot. En ce moment, il baisse et je ne suis pas sûr qu’il soit toujours heureux d’être-là. Est-ce qu’il a encore envie de faire les efforts alors que les autres ne le font pas, je ne suis pas sûr. Est-ce qu’il trouve cruel qu’on le sorte toujours lui alors que les autres ne font pas plus que lui. Pour moi, et dans le système actuel, Di Maria n’est pas indispensable » a commenté l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui ne retiendrait pas Angel Di Maria coûte que coûte au club s’il était aux manettes. Reste maintenant à savoir ce qu’en pensent Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, conscients qu’un départ de l’Argentin pourrait être préjudiciable s’il venait s’ajouter à celui de Neymar ou de Kylian Mbappé…