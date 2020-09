PSG : Rideau sur la piste Koulibaly au mercato !

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central, le Paris Saint-Germain rêvait secrètement d’attirer Kalidou Koulibaly depuis le début du mercato.

Grand fan de l’international sénégalais de 28 ans, Leonardo se voyait déjà enrôler le colosse de Naples afin de compenser numériquement le départ de Thiago Silva à Chelsea. Depuis le début du mercato, le Paris Saint-Germain a pris la température auprès de Naples à plusieurs reprises afin de connaître les conditions d’un transfert, voire d’un prêt avec option d’achat. Mais la porte ne s’est jamais ouverte et en ce début de semaine, elle s’est carrément refermée à clés. Effectivement, le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli a fait savoir au micro de Sky Sports qu’un départ de Kalidou Koulibaly était maintenant impossible, à une semaine de la fin du mercato.

Koulibaly ne bougera pas de Naples

« Il est maintenant très probable que Kalidou Koulibaly reste à Naples cette saison » a simplement fait savoir le dirigeant de Naples, histoire de ne pas alimenter les rumeurs dans la dernière ligne droite du mercato estival. Pour rappel, Manchester City était également très chaud pour recruter l’international sénégalais de 28 ans. Mais les dirigeants citizens ont finalement opté pour Ruben Dias, recruté cette nuit en provenance du Benfica Lisbonne pour la coquette somme de 70 ME bonus compris. Du côté de Paris, il sera intéressant de voir si Leonardo parviendra à trouver un défenseur central d’ici la fin du mercato, ou si Abdou Diallo et Thilo Kehrer seront amenés à jouer les doublures de Marquinhos et de Presnel Kimpembe. Pour rappel, le PSG étudie également la piste, bien moins clinquante, menant à Antonio Rudiger (Chelsea). Mais les Blues ne veulent pas entendre parler d’un prêt…