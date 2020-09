PSG : Rüdiger à Paris, un riche concurrent débarque

Dans : PSG.

West Ham rejoint le PSG dans le dossier Antonio Rüdiger. Une bataille qui devra déboucher sur un gagnant d’ici une semaine. Suspense.



Le temps est précieux dans les derniers jours du mercato. Il faut faire au plus vite pour les directeurs sportifs, sans se précipiter. Leonardo n’est pas tranquille, il tente de recruter un défenseur central à Paris afin de pallier les départs de Thiago Silva et Tanguy Kouassi. Le dirigeant du club parisien s’est penché du côté de Chelsea pour trouver ce qu’il recherche. On apprenait ces dernières heures que le profil d’Antonio Rüdiger (27 ans) était suivi de près avec une volonté d’obtenir un prêt de l’Allemand assorti d’une option d’achat. Chelsea ne l’entend pas de cette oreille et priorise un transfert définitif de son joueur sous contrat jusqu’en juin 2022. Une attente qui risque de contrecarrer les plans du Paris SG, d’autant qu’un nouveau club est venu aux renseignements.

Comme le rapporte The Sun ce dimanche, West Ham a montré son intérêt à Chelsea pour lui arracher son défenseur central. Si le club londonien est à l’instar du PSG davantage partant pour un prêt, ils pourraient être amenés à sortir le chéquier pour s’offrir les services de Rüdiger. A la recherche d’un défenseur en charnière centrale, les Hammers ont déjà fait une offre de 36 ME à l’ASSE pour Wesley Fofana. En cas d’échec, ils pourraient donc se consacrer entièrement à la piste menant à l’international allemand (32 sélections). Chelsea est en position de force dans le dossier et espère voir les enchères monter prochainement. Le plus offrant risque de remporter ce duel.