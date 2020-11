PSG : Reprise en douceur, Deschamps ne grillera pas Mbappé

Dans : PSG.

Pressenti pour débuter contre la Suède ce mardi soir au Stade de France (20h45), Kylian Mbappé ne devrait toutefois pas disputer l’intégralité de la rencontre.

De retour de blessure après plus de deux semaines d’absence, Kylian Mbappé a des fourmis dans les jambes. Présent dans les tribunes de l’Estadio de la Luz samedi soir, l’attaquant du PSG a apprécié la prestation de ses coéquipiers face au Portugal. Mais le champion du monde était encore trop juste pour figurer sur la feuille de match. Ce ne sera pas le cas ce mardi contre la Suède puisque si tout va bien, Kylian Mbappé sera titulaire. Il n’est en revanche pas question pour Didier Deschamps de prendre le moindre risque avec le natif de Paris. C’est ainsi que selon RMC, le sélectionneur des Bleus n’a pas prévu de faire disputer 90 minutes à son attaquant de 21 ans.

La radio se veut par ailleurs rassurante sur l’état de santé de Kylian Mbappé, lequel ne ressent plus aucune douleur. « Il n’y a désormais plus de danger sur l’état physique du champion du monde » écrit Mohamed Bouhafsi, lequel va rassurer les supporters du Paris Saint-Germain à trois jours du choc très attendu entre le club parisien et l’AS Monaco lors de la 11e journée de Ligue 1. Surtout, le retour de Kylian Mbappé à la compétition est crucial dans l’optique du match décisif de Ligue des Champions entre le PSG et Leipzig, le 24 novembre prochain au Parc des Princes. Un choc absolument capital pour la formation de Thomas Tuchel, dans la mesure où Paris ne compte que trois points en trois matchs à l’issue des matchs allers de la phase de groupe de la Ligue des Champions.