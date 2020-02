PSG : En panne d'inspiration, Neymar a copié Barber Nariko

Dans : PSG.

Le week-end dernier, à l’occasion de la très large victoire du Paris Saint-Germain face au Montpellier Hérault (5-0), Neymar a une nouvelle fois mis tout le monde d’accord sur le terrain.

Même s’il n’a pas marqué, l'international brésilien a quand même régalé le public du Parc des Princes. À l'origine du but de Kylian Mbappé, un acte décisif qui porte son total à 15 buts et 10 assists en 18 matchs cette saison, l’attaquant de 27 ans a fait tourner la défense adverse en bourrique. Si sa prestation sur la pelouse du PSG a donc été remarquée, sa nouvelle coupe de cheveux aussi… À la surprise générale, sachant qu’il n’avait encore rien montré sur les réseaux sociaux, le Ney a effectivement joué avec un cuir chevelu tout rose. Désormais reconnaissable parmi mille, l’Auriverde n’a pas perdu un pari avec ses amis. Mais c’est bel et bien lui qui a fait ce choix-là.

Selon la journaliste Isabela Pagliari, ce nouveau coup de folie capillaire provient du coiffeur personnel de la star. Désireux de changer de coiffure assez régulièrement, histoire de lancer une mode, comme cela avait été le cas sa coupe « spaghetti », Neymar a tout simplement copié Barber Nariko, un professionnel basé sur Paris. Séduit par le nouveau style de son coiffeur, le Brésilien a donc demandé la même chose pour lancer ce mois de février si important. Autant dire que l’ancien joueur du Barça est prêt à fêter son vingt-huitième anniversaire en voyant la vie en rose. En espérant, pour le PSG, que cela dure au moins jusqu'au retour de la Ligue des Champions et le huitième de finale contre Dortmund.