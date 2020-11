EdF : 90 minutes pour Mbappé, le PSG surveille Deschamps

Dans : PSG.

Sauf contre-indication subite ce mardi lors du réveil musculaire ou de l’échauffement, Kylian Mbappé sera bien sur la pelouse du Stade de France ce mardi soir pour affronter la Suède.

Le PSG aurait bien évidemment préféré le récupérer cette semaine après son absence face au Portugal, qui était le match décisif de cette trêve internationale, afin de le soigner complètement en vue des matchs face à Monaco puis Leipzig en Ligue des Champions. L’insistance de Didier Deschamps à le garder dans son groupe a bien agacé un peu au sein du Paris SG, mais maintenant que Kylian Mbappé affirme avoir de bonnes sensations, le vent a tourné. Le PSG ne voit pas forcément d’un mauvais oeil la possibilité de le voir entrer sur le terrain pour reprendre du temps de jeu après plusieurs semaines de coupure.

Titulaire ou remplaçant, Didier Deschamps choisira en fonction des sensations du numéro 10 des Bleus, mais il ne devra pas jouer avec le feu. En effet, pour ce match sans enjeu puisque la France est déjà qualifiée, Le Parisien précise que voir Mbappé disputer 90 minutes serait forcément très mal vu par le club francilien, et raviverait directement les tensions entre les deux parties. Difficile d’imaginer le sélectionneur national jouer ainsi avec la santé d’un joueur très fragile depuis le premier confinement, et déjà blessé à deux reprises en plus d’avoir été touché par le Covid-19. Autant dire que Leonardo jettera quand même un œil au match France-Suède, histoire de récupérer son joyau dans la meilleure forme possible avant un sprint final décisif jusqu’à Noël.