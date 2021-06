PSG : Quatre joueurs éjectés, Leonardo se trompe

Dans : PSG.

Comme d’habitude, le Paris SG est très offensif en ce qui concerne les achats de joueurs cet été, et le renforcement de son équipe.

Cela part dans tous les sens, et cela fait souvent le bonheur des supporters, qui sont ravis de voir les efforts effectués pour faire grandir leur équipe, et peut-être enfin aller chercher la Ligue des Champions. Dans le sens des départ, c’est là aussi comme d’habitude plus compliqué, avec peu de ventes, quelques prêts, malgré des embouteillages à certains postes. Pourtant, le coup de balai aura du mal à venir cet été, sachant que Leonardo n’a pas l’intention de dépeupler son effectif, y compris concernant des joueurs très loin d’être titulaires. Ainsi, le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a annoncé la liste des éléments qui étaient invités à changer de club cet été. Ils sont quatre, tous avec une certaine valeur marchande : Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Rafinha et Sergio Rico.

De quoi faire rentrer de l’argent dans les caisses, et permettre aussi de faire de la place aux recrues. Mais cette information a tout de même fait tiquer les supporters du PSG sur les réseaux sociaux. En effet, les suiveurs du club de la capitale se sont étonnés de l’absence de certains joueurs sur cette liste et notamment de Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer, qui n’ont quasiment jamais donné satisfaction depuis leur arrivée au Paris SG. Même chose pour Alphonse Areola, qui aura du mal à rester au poste de troisième gardien, et va bien de nouveau devoir quitter la capitale quand Gianluigi. Donnarumma posera ses valises. Une liste à compléter, ce que Leonardo n’hésitera probablement pas à faire pendant le courant de l’été, sachant que le directeur sportif est presque autant attendu sur le recrutement, que sur la prolongation de Mbappé, que sur la gestion des départs dans l’effectif.