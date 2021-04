PSG : Icardi rêve d'Italie, Dybala invité surprise à Paris ?

Dans : PSG.

Suite à un exercice 2020-2021 compliqué au sein du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi envisage bel et bien de faire ses valises lors du prochain mercato estival...

Dans quelques mois, le club de la capitale sera probablement à la recherche d'un nouvel avant-centre. Tout simplement parce que sa paire offensive actuelle est sur le départ. Si Moise Kean devrait repartir à Everton après son prêt, sauf si le PSG arrive à négocier un joli transfert avec le club anglais, Mauro Icardi pense lui aussi à quitter Paris en fin de saison. Et l'ancien buteur de l'Inter Milan a envie de retourner en Italie. Brillant pour ses débuts avec le PSG, Icardi vit une saison difficile. Plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain, à cause du Covid-19, des adducteurs, du genou ou dernièrement de la cuisse, le joueur de 28 ans n'a marqué que sept fois en 19 matchs. Un bilan loin d'être satisfaisant pour un élément recruté 50 millions d'euros l'été dernier. Car même s'il a été important face au Barça en Ligue des Champions ou contre l'OM lors du Trophée des Champions, Icardi n'est plus un titulaire indiscutable au PSG. Autant dire qu'il envisage de faire ses valises dès la fin de cette saison.

Icardi veut retourner en Italie

Depuis quelques jours, les agents d'Icardi cherchent effectivement une porte de sortie pour leur star. Des démarches validées par Icardi, qui ambitionne de revenir dans un grand club de Serie A, comme la Juventus ou l'AS Rome. Mais avec son salaire de 10 ME brut par an, Icardi pourrait aussi avoir des vues sur la Premier League. Concernant le PSG, ce dossier Icardi ne sera pas un problème. Vu que la direction parisienne est ouverte à l'idée de vendre son international argentin. Mais le deal ne sera pas simple à réaliser, car Paris voudra récupérer ses 50 ME. Pas forcément évident en cette période de crise. Mais peut-être que Leonardo va monter une opération avec un échange de joueurs. « En cas de négociations avec la Juventus Turin, un joueur comme Paulo Dybala, en fin de contrat en 2022, pourrait être inclus à la transaction », peut-on par exemple lire sur L'Equipe. Ce possible départ d'Icardi libérerait de la masse salariale en vue du prochain mercato. Un poids en moins qui permettrait de recruter un nouvel attaquant ou de proposer une belle augmentation salariale à Mbappé pour le convaincre de rester au PSG. De quoi faire les affaires de tout le monde.