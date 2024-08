Kang-in Lee intransférable, le PSG maltraite l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur de deux buts en deux matchs, Kang-in Lee réalise un début de saison canon avec le PSG. En toute logique, Luis Enrique a donc mis son véto au départ de l’international sud-coréen d’ici la fin du mercato.

Titulaire face à Strasbourg, remplaçant contre Montpellier vendredi au Parc des Princes, Kang-in Lee n’est toujours pas un joueur indiscutable dans le onze de départ de Luis Enrique. Néanmoins, l’international sud-coréen est un joueur très apprécié par l’entraîneur du Paris Saint-Germain, qui adore l’utiliser à différents postes. Que ce soit au milieu ou en attaque, Kang-in Lee a démontré à quel point il pouvait être précieux et l’a encore prouvé lors des deux premières journées de Ligue 1, en inscrivant déjà deux buts. Un début de saison qui ne va pas calmer les courtisans de l’ancien joueur de Majorque… et ils sont nombreux.

Plusieurs clubs saoudiens ainsi que Newcastle ont notamment manifesté leur intérêt pour recruter Kang-in Lee, pour qui le PSG a reçu des offres allant jusqu’à 70 ME. Jusqu’à présent, le club parisien n’a pas flanché, et cela ne devrait pas être le cas d’ici au 31 août selon les informations de notre confrère Sébastien Vidal. « Malgré des approches musclés de clubs saoudiens , le Paris Saint Germain n’a aucune intention d’écouter les offres pour son milieu Kang-In Lee » a publié le journaliste sur son compte X.

Le PSG déchire toutes les offres pour Kang-in Lee

Autrement dit, peu importe le montant des sommes qui seront posées sur la table, le PSG n’a aucunement l’intention de se débarrasser de Kang-in Lee. L’Arabie Saoudite peut donc oublier cette piste ultra-sexy, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan marketing. Car il faut le rappeler, Kang-in Lee était le plus gros vendeur de maillots du Paris SG la saison dernière, juste derrière Kylian Mbappé, grâce à son incroyable popularité en Asie. Une raison de plus pour le conserver aux yeux de l’état-major parisien, qui n’envisage pas un instant de se séparer de ce joueur travailleur, parfaitement adapté à la philosophie de jeu de Luis Enrique et sur qui le club compte à long terme.