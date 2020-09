PSG : PSG : « Alvaro est un con », Neymar se lâche sur Instagram

Dans : PSG.

Le soufflet est quelque peu retombé après l’incroyable soirée de dimanche au Parc des Princes.

La bagarre générale qui a eu lieu à la fin de la rencontre a été la conséquence d’une énorme tension présente pendant les 90 minutes. Neymar n’est pas le seul, mais il a littéralement explosé, récupérant un carton rouge pour une grosse tape sur Alvaro Gonzalez. Immédiatement, le Brésilien a accusé l’Espagnol d’insultes racistes à son égard, sans que les arbitres n’aient entendu ou ne puissent intervenir. Dès la fin du match, le numéro 10 du PSG a directement accusé sur les réseaux le défenseur de l’OM, ce qui a continué de déclencher les hostilités sur le net. Finalement, le Brésilien a décidé de calmer le jeu devant les proportions que tout cela prenait.

« Je me suis perdu dans le match et j'ai manqué de sagesse. J’ai été puni d’un carton rouge parce que je voulais frapper quelqu’un qui m’a offensé. Dans notre sport, les agressions, insultes, jurons, font partie du jeu. tu ne peux pas être affecté. Je comprends à moitié ce mec, tout est à propos du match. Mais le racisme et l’intolérance sont inacceptables. Le mec était con, j’ai aussi agi comme un con en me laissant impliquer. Aurais-je dû l'ignorer ? Je ne sais toujours pas... Aujourd'hui, à tête reposée, je pense que oui mais sur le moment, mes coéquipiers et moi avons demandé de l'aide aux arbitres, et nous avons été ignorés. C'est ça le sujet ! Le racisme existe. Il existe. Mais on doit l’arrêter. Ça suffit, assez ! On se reverra, mais ce sera à ma façon, en jouant au football. Restez en paix », a longuement confié Neymar sur Instagram, avant de conclure sur ce qu’il pensait de toute cette affaire : « Tu sais ce que tu as dit… Je sais ce que j’ai fait ».