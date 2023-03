PSG : Neymar, encore la même sale blague

Dans : PSG.

Blessé à la cheville, Neymar ne sera pas disponible pour le match de championnat face à Nantes samedi, ni pour le déplacement à Munich en Ligue des Champions mercredi. Ce coup dur s’ajoute aux nombreuses absences du Parisien en mars, un mois maudit pour le numéro 10. Enfin presque.

Alors que le Paris Saint-Germain annonçait qu’un point devait être « fait lundi pour préciser l’évolution » de la blessure de Neymar, touché à la cheville contre Lille (4-3) le 19 février dernier, Christophe Galtier a annoncé vendredi la mauvaise nouvelle. Quelques minutes après le communiqué du club, l’entraîneur parisien a révélé l’absence de son milieu offensif pour la venue de Nantes samedi en championnat, et surtout pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi.

« Sur les deux prochains matchs, on n'aura pas Ney dispo, a regretté l’ancien coach du LOSC, avant d’évoquer les conséquences de cette absence. Le travail de mes deux attaquants (Messi et Mbappé) et de mes trois milieux de terrain a été remarquable à Marseille (3-0). Notre bloc était beaucoup plus compact, plus dense. On a gagné beaucoup plus de duels que d’habitude. Avec l'absence de Ney, au lieu d'avoir deux milieux et trois offensifs, on sera avec trois milieux de terrain et deux offensifs. »

Le PSG ne rigole pas trop

« Vous dire que l'absence de Ney est anodine, non, a certifié Christophe Galtier. Il fait partie des meilleurs passeurs de la Ligue 1 et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous. » Déçu, l’entraîneur du Paris Saint-Germain espère apparemment récupérer le Brésilien pour le déplacement à Brest le 11 mars. Mais rien n’est sûr, cette date correspondant à l’anniversaire d’une certaine Rafaella Santos… En effet, Neymar, volontairement ou non, a souvent eu la chance d’être disponible pour voir sa sœur souffler ses bougies. Au point même que certains anti-Neymar s'interrogeaient pour savoir quel allait être le motif du forfait de la star brésilienne durant ce mois de mars. Car si on ne peut pas soupçonner Ney de se blesser volontairement, le calendrier ne plaide pas en sa faveur, et cela remonte même à ses annés barcelonaises.

Neymar malchanceux ou malin ?

Au FC Barcelone, déjà, l’ancien prodige de Santos avait récolté un match de suspension en 2015 et en 2016 à cette période, un drôle de hasard. Puis les trois années suivantes, la star recrutée par le Paris Saint-Germain à l’été 2017 pour 222 millions d'euros n’était pas non plus disponible pour cause de blessures. L’international auriverde avait surpris en affrontant le Borussia Dortmund (victoire 2-0) en Ligue des Champions le 11 mars 2020, même si la crise sanitaire avait peut-être empêché toute organisation de fête et de déplacement entre la France et le Brésilien. A noter que l'attaquant, encore blessé en mars 2021, était bien présent l’année dernière. Mais pas sûr que la « malédiction » ait disparu. Et forcément cela déchaîne les passions entre les fans absolus de Neymar et ceux qui estiment que ce dernier se moque du monde.

En réponse à cette annonce du PSG et de Christophe Galtier, les réseaux sociaux se sont emballés, certains étant presque heureux de l'absence de Neymar contre le Bayern Munich, estimant que l'on avait vu contre l'OM que Lionel Messi et Kylian Mbappé jouaient mieux sans le Brésilien. « Neymar absent, nous avons donc une chance de battre le Bayern », s’enthousiasme un fan parisien. « Même quand c’est les autres qui sont nuls, c’est la faute à Neymar ! Le tabassage médiatique a porté ses fruits parmi une partie des supporters parisiens alors pourquoi ils s’arrêteraient là ! », s’énerve un supporter de l’attaquant du PSG et de la Seleçao.