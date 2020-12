PSG : Pourquoi c’est impossible de négocier avec Messi

Dans : PSG.

Joueur le mieux payé au monde, Lionel Messi est l’emblème du FC Barcelone, qui n’a jamais autant gagné de trophées que quand son Argentin était sur le terrain.

Néanmoins, le règne se termine puisque le sextuple Ballon d’Or, qui voulait déjà partir l’été dernier, va le faire l’été prochain. Le torchon brûle avec le Barça, et ce ne sont pas les résultats de cette année, le comportement des dirigeants, ou la santé financière du club catalan, qui vont permettre d’inverser la tendance. Alors, Lionel Messi se prépare à rebondir pour un premier changement de club dans sa carrière. A 33 ans, il fait bien évidemment rêver, mais en un an, la donne a incroyablement changé sur le plan financier. Le clan de l’Argentin en est bien conscient, et pour le moment, c’est silence radio en ce qui concerne son futur choix de carrière.

« Tant que Messi n’aura pas dit le contraire, son intention est toujours de quitter le Barça. Mais à ce jour, il n’a parlé avec personne. Ni le club, ni les pré-candidats à la présidence, ni autres clubs », explique ainsi le Mundo Deportivo, qui fait bien comprendre que La Pulga n’a aucune intention d’ouvrir des portes. Car à l’heure actuelle, comme le précise le média catalan, absolument personne ne peut continuer à lui offrir son salaire de 70 ME par an, ce qu’il gagne dans sa dernière année de contrat avec le Barça. Autant dire que Lionel Messi préfère pour le moment attendre de voir si cette crise sanitaire et économique va prendre fin, pour entrevoir des opportunités chez des clubs capables de remonter la pente financièrement. Le PSG en fait partie, et Neymar fait en tout cas tout pour que l'offre folle tombe enfin.