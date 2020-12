PSG : Messi à Paris, c’est Neymar qui négocie !

Dans : PSG.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont déjà pris deux gros dossiers en mains ces derniers mois, il s’agit des prolongations de contrat de Neymar et Mbappé.

Il y a un an, cette perspective semblait impensable. Désormais, les deux dirigeants se sont dits confiants, même si bien évidemment ces signatures sont éminemment complexes. Le Brésilien est clairement le plus chaud pour prolonger, lui qui sait que personne ne peut réellement s’offrir ses services dans un transfert et son salaire en plus, et ne cache plus qu’il a envie de continuer son aventure à Paris. Il ne cache plus grand chose d’ailleurs, l’ancien prodige de Santos, puisqu’il a avoué qu’il rêvait de rejouer avec Lionel Messi. Son ancien partenaire de Barcelone arrive en fin de contrat et n’a pas l’intention de prolonger. Le PSG et Manchester City sont pour le moment ses deux seules options. Et Neymar essaye clairement de faire pencher la balance.

Selon Le Parisien, le Brésilien envisage de discuter de la perspective de faire signer Lionel Messi lors de ses négociations pour sa prolongation, histoire de peser de tout son poids. Toutefois, le quotidien francilien le laisse clairement entendre, les chances de Neymar d’être entendues sont très minces. Sur le plan financier, la priorité du PSG va à Neymar et Mbappé, et rajouter le salaire de Messi ressemble à une équation insoluble, sachant que des pertes colossales sont attendues en fin de saison. Si le FC Barcelone a lui aussi des grosses difficultés financières, cette crise économique n’épargne personne, et le PSG ne pourra peut-être pas gagner sur tous les tableaux. Neymar est prévenu…