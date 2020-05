PSG : Icardi à Paris, voilà que l’Inter panique !

Dans : PSG.

Bien loin des rumeurs concernant Neymar ou Kylian Mbappé, le dossier Mauro Icardi est très concret pour le PSG à l’approche du mercato.

Effectivement, l’attaquant argentin de 26 ans est prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan. Mais pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a pas encore pris de décision définitive dans ce dossier. Certes, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi aimeraient conserver Mauro Icardi dans leur effectif. Mais les dirigeants parisiens ne semblent pas prêts à débourser la somme convenue avec l’Inter Milan l’été dernier, au moment de conclure le prêt avec option d’achat. Une position hésitante qui commence sérieusement à faire flipper l’Inter Milan, à en croire la Gazzetta dello Sport.

Et pour cause, le journal aux pages roses rappelle dans son édition du jour que l’Inter Milan souhaite récupérer une grosse somme en cash lors du prochain mercato afin de renflouer ses caisses. Or, il sera plus difficile que prévu de réaliser des grosses ventes avec la crise du Covid-19. Respectivement prêtés au Bayern Munich et au Lokomotiv Moscou, Ivan Perisic et Joao Mario pourraient bien revenir à l’Inter Milan sans rapporter un sou aux Nerazzurri. Raison pour laquelle le dossier Mauro Icardi devient encore plus important que prévu pour le club entraîné par Antonio Conte. Car dans l’esprit des dirigeants milanais, le transfert de Mauro Icardi devient vital, et le paiement de la clause à 70 ME par le Paris Saint-Germain encore plus. Reste à voir si face à cette pression financière, l’Inter Milan sera prête à revoir ses prétentions à la baisse en acceptant par exemple un deal aux alentours de 50 ME. Ou si au contraire, les refus du Lokomotiv et du Bayern de recruter Joao Mario et Ivan Perisic pousseront l’Inter à exiger 70 ME et pas un centime de moins pour Mauro Icardi. Quoi qu’il en soit, ce dossier chaud du mercato commence à sérieusement se tendre !