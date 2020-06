PSG : Porte verrouillée, Lucas Hernandez ne signera pas à Paris !

Dans : PSG.

Confronté aux départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, le PSG est dans l’obligation de recruter un défenseur central au mercato.

Ces derniers jours, le nom de Lucas Hernandez revient en boucle à Paris. Et pour cause, le champion du monde 2018 avec l’Equipe de France semble être la piste prioritaire de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi pour renforcer l’effectif de Thomas Tuchel. En début de semaine, Foot Mercato indiquait que l’envie de collaborer était réciproque, Lucas Hernandez s’imaginant parfaitement rebondir à Paris après une saison délicate au Bayern où, peu aidé par les blessures, il n’est pas parvenu à devenir un titulaire indiscutable.

Le Bayern veut garder Hernandez

Néanmoins, les espoirs du Paris Saint-Germain devraient être réduits à néant dans les jours à venir puisque selon les informations obtenues par Bild, le Bayern Munich n’a aucunement l’intention de se séparer de l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid, recruté pour 80 ME en provenance des Colchoneros l’été dernier. Le média affirme que, malgré sa première saison délicate en Bavière, Lucas Hernandez conserve la confiance des dirigeants bavarois. Il faut dire qu’intrinsèquement, le défenseur de l’Equipe de France est l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste. De plus, sa polyvalence qui lui permet de jouer latéral gauche ou défenseur central est un atout non négligeable pour le Bayern Munich. Autant dire que pour le Paris SG, ce dossier semble prendre une tournure bien complexe. Reste maintenant à voir si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi insisteront encore quelques semaines dans l'espoir de convaincre le Bayern Munich, ou si la direction du Paris Saint-Germain décidera d’activer un plan de secours afin de renforcer au plus vite le secteur défensif de l’effectif de Thomas Tuchel.