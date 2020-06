PSG : Lucas Hernandez se voit à Paris, le Bayern est au courant !

Dans : PSG.

Lucas Hernandez a fait savoir au Bayern Munich qu'il était tenté par un transfert au PSG dès cet été.

Acheté pour 80 ME en provenance de l’Atlético Madrid l’été dernier, Lucas Hernandez a posé ses valises au Bayern Munich avec l’étiquette d’un joueur jeune, déjà champion du monde, solide, et capable de serrer la vis dans les gros matchs européens, ce qui manque encore au club bavarois ces dernières années. Sa première saison, comme l’a reconnu en personne le DS bavarois Hasan Salihamidzic, n’a pas été à la hauteur des espérances. Baladé de l’axe au couloir gauche, barré par le recentrage de David Abala et l’explosion d’Alphonso Davies, le Français ne parvient pas à s’imposer. Dans sa vie privée, sa famille a aussi du mal avec la vie dans la région munichoise, qui lui change forcément beaucoup de ses habitudes madrilènes. Résultat, l’intérêt du PSG à son sujet ne le laisse clairement pas indifférent. Alors que le Bayern Munich n’entend pas le lâcher, l’agent de Lucas Hernandez a rencontré les dirigeants parisiens dans la capitale française ces derniers jours.

Et selon Foot Mercato, le courant serait très bien passé entre les deux camps, les contours d’un premier accord, qui ne présage en rien de son futur transfert, se dessinant même. Le résultat s'est tout de suite fait sentir dans l’attitude de Lucas Hernandez, qui a dans la foulée demandé à ses dirigeants de le laisser filer pour signer au PSG, ce qui a bien évidemment pu être difficile à entendre. Courtisé par plusieurs de ses amis et notamment les internationaux français Mbappé et Kimpembe, Lucas Hernandez est très tenté par ce nouveau projet. Sur le papier, cela comblerait clairement un manque à Paris, dans l’axe comme possiblement sur le côté gauche. Mais dans la réalité, il faudrait tout de même lâcher 80 ME, le prix demandé par le Bayern Munich pour étudier une éventuelle offre.