Mbappé s'en va, il sèche les larmes du PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé a refusé de lever l'option sur une prolongation de son contrat jusqu'en 2025. Le PSG veut le vendre cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an. Un départ qui n'inquiète pas plus que cela un ancien homme fort du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé sera-t-il toujours un joueur du Paris Saint-Germain à la reprise de la saison de Ligue 1 le week-end du 12 août prochain ? Rien n’est moins sûr depuis que l’on a appris que le vice-champion du monde avait répondu négativement à la possibilité de lever une option de son contrat pour prolonger jusqu’en 2025. Face à cette situation, les dirigeants parisiens auraient décidé de se montrer ferme, à savoir mettre Mbappé sur le marché des transferts dès maintenant plutôt que de le voir partir libre dans un an.

De son côté, le numéro 7 parisien a été clair, il jouera au PSG la saison prochaine, l’hypothèse d’un transfert n’étant pas son choix numéro 1. Dans ce bras de fer courtois, mais ferme, un ancien président du club de la capitale prend position et il va dans le sens de Nasser Al-Khelaifi.

Mbappé transféré, le PSG s'en remettra

Répondant au Parisien, Alain Cayzac, qui a été le patron du Paris Saint-Germain entre 2006 et 2008, soit trois ans avant la vente à QSI, estime que le départ de Kylian Mbappé marquera le début d’une nouvelle ère, mais n’aura rien de dramatique pour les champions de France. « Je ne suis évidemment pas heureux à l’idée de le voir partir dès cet été, mais quelle que soit l’immensité de son talent, rien ne peut être construit dans l’incertitude et sans un minimum de visibilité. Le PSG s’en remettra. Cette équation aurait été à résoudre un jour ou l’autre et que ce soit aujourd’hui serait un mal pour un bien. Le club s’est toujours remis du départ de ses stars. D’autres seront recrutées et cela permettra de construire un effectif avec des joueurs complémentaires. Équilibre et collectif seront les maîtres mots. Il faut repartir de l’avant avec de grands talents décisifs et spectaculaires, amoureux de nos couleurs, comme Raï, Pauleta et même Ronaldinho. Il faut essayer de trouver l’équilibre entre les stars, les non-stars et les talents de notre centre de formation. À condition que les stars soient au service du collectif », confie, dans le quotidien francilien, l’ancien président du Paris Saint-Germain.

Le PSG n'ayant pas encore trouvé son nouvel entraîneur, le dossier Kylian Mbappé est passé au second plan ces derniers jours. Mais, il ne fait aucun doute que celui qui remplacera Christophe Galtier aura le désir de garder celui qui a marqué 51 buts toutes compétitions confondues (PSG et équipe de France). Surtout si le départ de Neymar, après celui de Lionel Messi, se confirme. Alain Cayzac, qui pense que son club n'a jamais été aussi fort que maintenant, a bien compris que du côté du Qatar on veut à la fois faire prospérer le club sur le plan sportif et marketing.

La présence de Mbappé est tout de même un énorme atout dans les deux catégories quoi qu'en dise l'ancien président parisien. Sans lui, le Qatar va devoir réinventer son business model. Car malgré tout le respect que l'on a pour Donnarumma, Marquinhos et leurs coéquipiers, pour vendre des maillots et faire du Parc des Princes un lieu de visite pour les touristes, il en faudra plus pour effacer Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. L'avenir du Pais Saint-Germain est à ce prix.