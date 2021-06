PSG : Pogba à Paris, le Raiola show continue

Dans : PSG.

Aussi moribond avec Manchester United, qu’inspiré avec l’équipe de France, Paul Pogba répond toujours présent lors des grandes compétitions internationales.

A 28 ans, il se trouve néanmoins à un tournant de sa carrière personnelle, puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat à Manchester United. L’un de ses deux seuls clubs en pro, avec la Juventus Turin. La situation est tendue, et son agent Mino Raiola ne fait rien pour arranger les choses, lui qui demande bien évidemment un salaire astronomique pour son joueur, et rappelle régulièrement que « La Pioche » mérite d’être mieux traitée par les Red Devils. Une référence à la situation de l’été 2020, quand MU avait demandé une somme colossale pour laisser partir Pogba, que Zinedine Zidane voulait absolument au Real Madrid. C’est resté en travers de la gorge du clan tricolore, et cela pèse désormais sur les décisions à propos de son avenir.

Mais en ce moment, qui dit Mino Raiola, dit PSG et Leonardo, comme c’est le cas avec Gianluigi Donnarumma. Le Parisien affirme que le contact est réel entre les deux parties, où chacun estime qu’un tel transfert pourrait avoir son intérêt. Après Wijnaldum, le Paris SG ferait ainsi une autre prise de taille au milieu de terrain, avec une star mondiale à un prix forcément réduit à un an de la fin de son contrat. De son côté, Pogba reviendrait dans sa région natale, avec un projet ambitieux d’enfin soulever la Ligue des Champions. Mais il y a encore beaucoup de freins à une telle signature. Tout d’abord le joueur qui se voit difficilement quitter un championnat aussi compétitif que la Premier League, pour signer en Ligue 1. Et Manchester United, qui a les moyens de dire qu’il n’est pas vendeur et conserver ainsi Paul Pogba encore une saison. Reste à savoir si le PSG, qui prévoit aussi d’autres recrutement onéreux, fera fonctionner la planche à billets pour un nouveau milieu de terrain, aussi talentueux soit-il.