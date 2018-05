PSG : Cavani sur le départ ? Une colossale double condition !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le mercato du Paris Saint-Germain aura un gros accent italien si la signature de Gianluigi Buffon se confirme dans les prochains jours. Mais cette tendance pourrait être encore plus spectaculaire, puisque ce mercredi le quotidien sportif turinois Tuttosport annonce que la Juventus envisage très sérieusement de discuter avec le PSG concernant le possible transfert d'Edinson Cavani. Du côté du Piémont on a pris connaissance des légers doutes d'El Matador concernant son avenir au Paris SG, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale se sentant un peu délaissé au profit de Neymar.

Cependant, la Juventus ne souhaite pas empiler les attaquants et pour avancer rapidement dans le dossier Cavani, le champion d'Italie doit attendre deux décisions importantes. En effet Tuttosport affirme que pour qu'Edinson Cavani signe à la Juve, c'est que Gonzalo Higuain et Mario Mandzukic devraient partir lors du mercato estival. Forcément, les enjeux financiers sont énormes, et le deal est loin d'être fait. Mais du côté de la Juventus on semble être persuadé que le Paris Saint-Germain acceptera de discuter du cas Edinson Cavani, surtout contre un beau chèque. Et cela avant même de savoir si Thomas Tuchel accordera, ou pas, un bon de sortie au buteur uruguayen.