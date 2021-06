PSG : La piste Pogba confirmée, Neymar est en plein rêve

Dans : PSG.

Interrogé sur son avenir et sur un possible départ au Paris Saint-Germain, le Mancunien Paul Pogba a soigneusement esquivé le sujet en conférence de presse. La piste menant au club francilien serait pourtant bien réelle, pour le plus grand bonheur du Parisien Neymar.

Ce n’est un secret pour personne, Mino Raiola rêve d’éloigner Paul Pogba de Manchester United. L’agent du milieu de terrain n’a jamais caché son envie de transférer son client vers une formation mieux armée pour remporter des titres. Jusqu’ici, le Français ne semblait pas sur la même longueur d’onde que son représentant. Mais à en croire le site espagnol de Don Balon, Paul Pogba pourrait bien autoriser l’Italo-Néerlandais à discuter avec d’autres clubs cet été.

Pochettino rêve d’un joli trio

En effet, l’international tricolore, actuellement avec l’équipe de France pour préparer l’Euro, serait attiré par un nouveau défi loin de la Premier League. Et si possible dans une équipe capable de remporter la Ligue des Champions. On parle souvent d’un éventuel retour à la Juventus Turin. Mais le Paris Saint-Germain colle peut-être davantage au profil de club recherché. Une aubaine pour le président Nasser Al-Khelaïfi qui aurait lancé des démarches sur ce dossier. Et son initiative ferait le bonheur du meneur de jeu brésilien Neymar et de l’entraîneur Mauricio Pochettino, qui s’imagine aligner un milieu composé de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Paul Pogba.

Son équipe aurait effectivement de la gueule dans ce secteur de jeu souvent critiqué au Paris Saint-Germain. Le rêve est en tout cas permis pour les Parisiens sachant que Manchester United ne serait pas certain de vouloir prolonger son milieu sous contrat jusqu’en 2022. Le Red Devil, payé 18 millions d’euros par an, ne justifie pas vraiment ce niveau de salaire sur le terrain. Ce mercato pourrait donc représenter le moment idéal pour négocier son transfert à un prix raisonnable.