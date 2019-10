PSG : Piqué confirme, le Barça craignait une nouvelle trahison de Neymar

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a passé tout son mercato estival à attendre la fin du feuilleton Neymar.

Au sein du groupe de Thomas Tuchel, beaucoup s’attendaient à voir le Brésilien transféré. Et du côté de la Catalogne, le vestiaire blaugrana, qui constatait l’impasse au fil des semaines, craignait un possible départ de l’attaquant chez le rival madrilène. Autant dire que Neymar aurait trahi le Barça pour la deuxième fois après son départ en 2017. Apparemment, Lionel Messi l’en croyait capable. Et l’Argentin était loin d’être le seul si l’on en croit le témoignage de Gerard Piqué.

« Si l'on craignait un transfert de Neymar au Real ? Ce n'était pas de la peur, mais c'était une possibilité et c'est sûr que nous en avons parlé dans le vestiaire, a confirmé le défenseur central de Barcelone, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Mais finalement, c'était la décision de Neymar, il est resté à Paris et j'espère que ça se passera du mieux possible pour lui. Notre amitié est fantastique. » A choisir, les Barcelonais préfèrent voir Neymar au PSG plutôt qu’à la Maison Blanche… Cela peut se comprendre, car malgré la rivalité récente avec Paris depuis 2017, le grand ennemi reste le voisin madrilène.