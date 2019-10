PSG : Neymar au Real Madrid, la frayeur XXL de Messi !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Un peu plus d’un mois après la fin du mercato estival, et donc la fin du feuilleton Neymar Jr, Lionel Messi a fait quelques confidences sur la manière dont les discussions entre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Neymar ont été ressenties dans le vestiaire catalan. Interrogé par une radio barcelonaise, RAC1, le quintuple Ballon d’Or argentin avoue qu’il a longtemps tremblé concernant l’avenir de Neymar, Lionel Messi craignant vraiment que son ancien coéquipier au Barça signe finalement chez l’ennemi juré, le Real Madrid. Convaincu que la star brésilienne était déterminée à quitter le PSG coûte que coûte, Lionel Messi a pensé au pire.

Et Lionel Messi de confier sa frayeur à une période du marché estival des transferts. « Sincèrement, j’ai pensé à un moment donné lors de ce mercato que si Neymar ne revenait pas au Barça, il irait au Real Madrid car je pensais qu'il voulait vraiment partir du Paris Saint-Germain. Il l’avait dit, il avait envie de changer de club, de quitter le PSG. Et moi, j’ai cru que Florentino Perez et le Real Madrid allaient faire quelque chose pour le faire signer », a expliqué, au micro de RAC1, Lionel Messi. Mais finalement Neymar n’a pas signé au Real Madrid, n’est pas non plus revenu au FC Barcelone, puisque le Paris Saint-Germain est resté ferme et n’a pas cédé au caprice du joueur brésilien.