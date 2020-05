PSG : Pierre Ménès n'aime ni Icardi, ni Cavani !

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra faire un choix entre Edinson Cavani et Mauro Icardi. L’un est en fin de contrat tandis que l’autre est prêté avec option d’achat…

De toute évidence, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne laisseront pas filer les deux attaquants, au risque de devoir se ruiner lors du mercato pour recruter deux joueurs dans ce secteur de jeu. Mais c’est un choix cornélien qui attend les dirigeants parisiens. Car du haut de ses 33 ans, Edinson Cavani touche un salaire colossal tandis que de son côté, Mauro Icardi ne vaut pas les 70 ME réclamés par l’Inter Milan pour le transférer définitivement aux yeux du PSG. Alors, qui choisir ? Interrogé à ce sujet dans sa pastille numérique « Pierrot Face Cam », Pierre Ménès s’est prononcé en faveur de Mauro Icardi. Un choix totalement par défaut pour le consultant de Canal +, clairement pas emballé par le profil de l’attaquant argentin de 26 ans.

« Selon moi, il faut plutôt garder Icardi. D’abord parce qu’il est beaucoup plus jeune. Je ne suis fan ni de l’un de l’un ni de l’autre. Moi, les mecs qui ne savent pas faire grand-chose à part mettre des buts, ça m’a toujours un peu gêné. Je pense qu’Icardi fait encore moins de choses que Cavani qui court quand même beaucoup plus que l’Argentin. Maintenant, Cavani a plus de 32 ans, il prend 11 ME par an… Il voulait absolument partir cet hiver, maintenant il s’aperçoit que la gamelle au PSG n’est pas si mauvaise. Je pense que le prolonger à ce tarif-là c’est de la science-fiction. Le niveau des deux est équivalent même si les styles sont différents donc je garderais le plus jeune. A voir si Paris parviendra à négocier à la baisse l’option d’achat d’Icardi » a commenté Pierre Ménès, qui irait bien chercher des attaquants plus complets et davantage techniques que Cavani ou Icardi lors du prochain mercato. Mais puisqu’il faut choisir…