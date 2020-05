PSG : Le salaire de Cavani donne le vertige à l’Atlético

Dans : PSG.

Dans quel club évoluera Edinson Cavani la saison prochaine ? Le mystère plane alors que l’Uruguayen est en fin de contrat avec le PSG…

Le 3 mai dernier, Tutto Mercato Web affirmait que l’Atlético de Madrid avait dégainé une première offre de contrat à Edinson Cavani, lequel sera libre de tout contrat à l’issue de la saison. Le journaliste Niccolo Ceccarini dévoilait même les chiffres de cette proposition : un contrat de 2 ans avec un salaire XXL de 12 ME par an. Une information qui n’a pas été très relayée en Espagne, où l’on ne croit pas vraiment l’Atlético de Madrid capable de proposer de tels émoluments à Edinson Cavani avant la vente de certains joueurs, indispensable afin de diminuer la masse salariale.

D’après les informations obtenues en ce début de semaine par le média AreaNapoli, les dirigeants de l’Atlético de Madrid n’ont effectivement transmis aucune offre au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. « Pour le moment, la piste s’est nettement refroidie » indique le média, pour qui les émoluments de l’Uruguayen posent problème à l’Atlético de Madrid, en proie à de grosses difficultés financières durant la crise du coronavirus, et qui devra vendre un certain nombre de joueurs avant de pouvoir proposer un contrat en or à Edinson Cavani. Parmi les joueurs que l’Atlético souhaite sacrifier, on retrouve notamment Thomas Lemar, lequel ne s’est jamais imposé sous les ordres de Diego Simone. Reste ensuite à voir si Edinson Cavani sera chaud pour signer chez les Colchoneros, lui dont l’ambition est de poursuivre sa carrière en Europe. Pour rappel, une autre solution pourrait s'offrir à Edinson Cavani, à savoir une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Un scénario qui prendrait surtout de l’ampleur si Mauro Icardi venait à quitter le PSG cet été…