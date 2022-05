Joachim Löw, Antonio Conte, le PSG accélère !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les rumeurs se multiplient au sujet de la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Antonio Conte est pisté, au même titre que Joachim Löw.

Ce n’est plus un secret, le rêve de l’Emir du Qatar se nomme Zinedine Zidane pour le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Cependant, l’ancien entraîneur du Real Madrid a peu de chances de débarquer au PSG dans la mesure où il accorde sa priorité à l’Equipe de France, où la place pourrait se libérer après la Coupe du monde au Qatar. En toute logique, le Paris Saint-Germain a activé plusieurs piste de secours. L’une d’entre elles mène à Antonio Conte, à qui il reste un an de contrat chez les Spurs de Tottenham. Mais ces dernières heures, la rumeur Joachim Löw enfle avec insistance. L’ancien sélectionneur de l’Allemagne est libre depuis un an et selon Gianluca di Marzio, il figure dans les petits papiers du PSG, en quête d’un successeur à Mauricio Pochettino, dont le départ ne fait plus aucun doute.

Joachim Löw a bien été sondé par le PSG

Le journaliste italien a surpris tout le monde en dévoilant la piste Joachim Löw, en même temps que celle menant à Thiago Motta. Mais à en croire les informations de Goal, le Qatar songe bel et bien à l’ancien sélectionneur de l’Allemagne. Et pour preuve, l’Emir a personnellement sondé l’entourage de Joachim Löw afin de prendre la température dans ce dossier. Résultat des courses : l’ex-sélectionneur de l’Allemagne est favorable à l’idée de reprendre du service. Après un an d’inactivité, il est emballé pour se lancer dans une aventure en club et logiquement, le projet du Paris Saint-Germain est attractif, que ce soit sur un plan financier ou sportif. Néanmoins, le média affirme que pour l’heure, il n’y a eu aucun contact direct entre l’état-major du PSG et Joachim Löw. Par conséquent pour le moment, aucune négociation n’a eu lieu.

Le PSG a les cartes en mains pour Conte

Mais cela ne saurait peut-être tarder puisque visiblement, Joachim Löw ne dirait pas non au PSG. Reste simplement à savoir si du côté de la direction parisienne, l’Allemand est une priorité ou un simple plan de secours. Car le nom d'Antonio Conte, qui ne se plait pas à Tottenham, est toujours considéré comme l'objectif numéro 1 de la direction parisienne. Mais le dossier n'avance pas. Car si dans un sens, Mauricio Pochettino est déjà poussé vers la sortie, le technicien italien lui a encore la confiance de ses dirigeants chez les Spurs. « Si Conte part, Pochettino pourrait bien sûr revenir à Tottenham car Daniel Levy (le président du club, ndlr) s'entend bien avec lui. L'année dernière, il y avait déjà eu la possibilité d'un retour. Tout dépend de Conte. Si le PSG devient sérieux avec lui, cela pourrait se produire », a ainsi résumé l’informateur italien Gianluca Di Marzio, pour qui c’est le PSG qui doit déclencher cette offensive sur Antonio Conte. Mais le faire avant la fin de la saison, où Tottenham joue pour l’Europe en Premier League, serait forcément mal vu.