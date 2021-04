PSG : Parisien à vie, Keylor Navas y pense fort

Dans : PSG.

Exceptionnel en huitième de finale contre Barcelone, Keylor Navas sera de nouveau très attendu à l’occasion du choc entre le PSG et le Bayern Munich.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’international costaricien fait l’unanimité auprès des supporters ainsi que des dirigeants. En dépit de nombreuses rumeurs liant le PSG à Hugo Lloris ou encore à Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas ne devrait pas faire ses valises dans les mois à venir. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, l’ex-gardien de but du Real Madrid a confié dans les colonnes de France Football qu’il n’avait aucunement l’intention de changer de club. Très bien à Paris, il semble prêt à rester tant que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi voudront de lui. Autant dire qu’il n’y a objectivement aucune raison de voir un changement de gardien au PSG dans les années à venir…

« Je suis très content car on m’a vraiment bien accueilli. Je me souviens de mes débuts au Parc des Princes lors de ma première apparition. J’ai eu droit à une ovation du stade et cela a marqué le début d’une belle communion avec les fans parisiens. Ils se sont identifiés à moi et je leur en suis très reconnaissant. On va continuer à y aller pas à pas. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à ce qu’il (les dirigeants) le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrais partir. Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100% d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG car je me sens bien physiquement et mentalement » a confié le gardien de but du Paris Saint-Germain, comme chez lui dans la capitale française au sein d’un vestiaire très sud-américain avec des joueurs tels que Leandro Paredes, Marquinhos, Angel Di Maria ou encore Neymar.