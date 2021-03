PSG : Navas, il n’y a pas plus fort au monde !

Dans : PSG.

Excellent depuis sa signature au PSG il y a un an et demi, Keylor Navas a réalisé une prestation incroyable contre Barcelone mercredi en Ligue des Champions.

Décisif face aux coéquipiers de Lionel Messi, Keylor Navas fait l’unanimité auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Absolument irréprochable, l’international costaricien est également très apprécié par les consultants en raison de son niveau et de sa mentalité. Sur le plateau de TF1, Bixente Lizarazu a chanté les louanges de Keylor Navas. Et pour cause, l’ancien défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich estime que le gardien du PSG est à ce jour le meilleur joueur du monde à son poste, devant des tauliers tels que Lloris, Oblak ou encore Courtois et Neuer. Un bel hommage qui ne manquera pas de faire plaisir à l’ancien portier du Real Madrid.

« Le meilleur recrutement du PSG »

« Incontestablement, Navas, c’est le meilleur gardien en Europe. Il apporte énormément. C’est un gardien un peu atypique dans le style, mais c’est un joueur qui gagne des points et qui gagne des matches, tellement efficace. Il donne confiance à sa défense par sa présence. Il fait peur aux attaquants adverses. C’est le meilleur recrutement du PSG avec Mbappé et Neymar » a souligné Bixente Lizarazu, totalement sous le charme d’un Keylor Navas déterminant contre Barcelone en Ligue des Champions mercredi soir (1-1). Face aux coéquipiers de Messi et Dembélé, le gardien du PSG a réalisé neuf arrêts, un record dans la compétition cette saison. Un chiffre qui prouve l’importance de Keylor Navas, dont la prestation aurait bien mérité un 10/10 aux yeux de Dominique Sévérac. « On a mis 9/10 à Navas, et ce n’est pas normal, on aurait dû mettre dix. Qu’est-ce qu’on peut lui reprocher ? » s’est notamment interrogé le journaliste de RTL ce dimanche matin. Ce ne sont pas les supporters du PSG qui diront l'inverse.