PSG : Paris, un deal impossible pour Koulibaly ?

Les départs de Thiago Silva et de Tanguy Kouassi n’ont toujours pas été compensés au PSG, où le renfort d’un défenseur central semble de plus en plus urgent.

Depuis le début du mercato, peu de noms ont filtré pour le poste de défenseur central à Paris. Toutefois, le directeur sportif Leonardo semble très chaud sur Kalidou Koulibaly, le roc sénégalais de Naples, qui dispose d’un appartement luxueux à Paris. Financièrement, l’opération paraît délicate à boucler pour le champion de France en titre, dans la mesure où Leonardo a d’ores et déjà fait savoir que le PSG devrait contrôler ses dépenses cet été. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Paris a l’intention de tenter un improbable coup de poker pour s’offrir Kalidou Koulibaly dans la dernière ligne droite du mercato.

Le média transalpin croit savoir que le Paris Saint-Germain songe très sérieusement à proposer un prêt payant avec un achat différé à l’issue de la saison 2020-2021 à Naples pour le défenseur de 28 ans. Une offre étudiée par le club napolitain, qui prend très au sérieux cette proposition dans la mesure où Manchester City, également intéressé, n’a pas transmis d’offre officielle à Aurelio De Laurentiis. Reste maintenant à savoir quel serait le montant d’une éventuelle option d’achat pour Kalidou Koulibaly, estimé de longue date à plus de 70 ME par les dirigeants de Naples. Surtout, il sera intéressant de savoir si cette piste fait l’unanimité au PSG, alors que certains dirigeants en interne estiment qu’il est davantage nécessaire de recruter un milieu défensif. Dans cette optique, la piste menant à Tiémoué Bakayoko est d’ailleurs creusée…