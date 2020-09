PSG : 75 ME sur Koulibaly, c’est un grand non !

Dans : PSG.

Désireux de renforcer son effectif d’ici la fin du mercato, le Paris Saint-Germain avance dans l’ombre, et pas vraiment dans une harmonie totale.

Et pour cause, Thomas Tuchel se verrait bien continuer à utiliser Marquinhos au milieu de terrain, ce qui incite l’Allemand à réclamer un renfort en défense centrale. De son côté, Leonardo est persuadé que le Brésilien est meilleur à son poste de formation, et que le Paris Saint-Germain doit ainsi recruter au milieu de terrain. Plus que jamais, le mercato est très complexe dans la capitale, d’autant plus que le champion de France en titre ne dispose pas de moyens illimités. Plus tôt dans la semaine, la presse anglaise s’est toutefois fait l’écho d’un rapprochement entre Naples et le PSG pour le transfert de Kalidou Koulibaly. Mais à en croire Le Parisien, la venue du Sénégalais à Paris est utopique.

« Cette piste, évaluée à 75 ME, semble inaccessible financièrement pour le PSG jusque dans l’entourage du joueur. Et ce même si sa femme aime la ville de Paris, où le Sénégalais se fait rénover un appartement » explique le quotidien régional, qui ne cite pas d’autres pistes de défenseurs centraux pour le Paris Saint-Germain. En revanche, plusieurs dossiers ont été étudiés en ce qui concerne le possible recrutement d’un milieu de terrain. Mais pour l’heure, Leonardo ne semble pas emballé par les options Tiémoué Bakayoko (Chelsea) ou Boubakary Soumaré (Lille). Reste maintenant à voir quels noms Leonardo parviendra-t-il à sortir de son chapeau, lui qui a recruté Alessandro Florenzi dans la plus grande discrétion, alors que le nom de l’international italien n’avait jamais été associé au Paris Saint-Germain trois jours avant sa signature en faveur du PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 10 ME.