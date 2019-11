Hooligans : Les ultras du PSG attaquent les Rennais... à Glasgow

Dans : PSG.

Jeudi, le Stade Rennais a vécu une terrible soirée du côté du Celtic Glasgow en Europa League (1-3). Mais au final, ce sont les supporters bretons qui sont les plus à plaindre.

Quel est le rapport entre Paris, Glasgow et Rennes ? A priori, aucun. Et pourtant, ces trois clubs se sont retrouvés au coeur d’une triste actualité. Alors que 2 500 supporters rennais avaient fait le déplacement en Écosse pour assister à l’avant-dernière journée de la phase de groupes de cette C3, quelques ultras… du PSG ont attaqué le cortège breton, qui prenait alors la direction du Celtic Park. Des faits expliqués plus en détails par France Football.

« Parti du centre-ville, le cortège rennais a essuyé une attaque d'une vingtaine de personnes, à un carrefour. Quelques projectiles ont été lancés et des pétards ont éclaté, sans faire aucun blessé. La police locale était prévenue que des hooligans pourraient provoquer des incidents. Renseignements pris, il s'agissait d'ultras du PSG qui, semble-t-il, ont un contentieux à régler datant de la finale de la Coupe de France », raconte le média national, qui précise que « les services de sécurité, très bien organisés et vigilants, ont rapidement réagi pour faire fuir les individus ». Une information plus qu'étonnante, mais on dirait bien que les supporters parisiens ont la défaite amère, vu que le PSG avait perdu en finale de Coupe contre le SRFC au Stade de France en avril dernier (2-2, 6-5 aux tirs au but)...